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Главная » Мир » Политика
08:14 20 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трамп заявил, что хочет немедленного начала процесса по импичменту в Сенате

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента.

Как написал Трампв своем Twitter, демократы не обеспечили ему должного процесса в Палате представителей — «ни юристов, ни свидетелей».

«Теперь они хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!» — написал Трамп.

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Тэги: Трамп

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