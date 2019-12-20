Трамп заявил, что хочет немедленного начала процесса по импичменту в Сенате
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента.
Как написал Трампв своем Twitter, демократы не обеспечили ему должного процесса в Палате представителей — «ни юристов, ни свидетелей».
«Теперь они хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!» — написал Трамп.
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