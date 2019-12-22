Запорожцы назовут одну из центральных улиц именем папы Ионна Павла II
В Запорожье часть улицы Заводской переименовали в честь святого Папы Иоанна Павла II, чтобы получить польский город в побратимы.
Соответствующее решение 18 декабря приняли депутаты Запорожского городского совета.
Так, с инициативой назвать в Запорожье улицу в честь Папы Римского выступило Общество польской культуры имени Святого Иоанна Павла II.
После проведения общественных слушаний и обсуждений с жителями города, проект решения о переименовании части улицы Заводской было вынесено на рассмотрение сессии Запорожского горсовета. Во время обсуждения этого вопроса депутаты горсовета заявили, что в Запорожье пока нет ни одного города-побратима в Польше, а принятие такого решения позволит сблизиться с соседом.
«Рекомендую проголосовать «за», а также сообщить о результатах голосования польскому посольству. В Запорожье пока нет ни одного города-побратима в Польше», – заявил депутат Вячеслав Зайцев.
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