НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Религия
19:21 22 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Запорожцы назовут одну из центральных улиц именем папы Ионна Павла II

В Запорожье часть улицы Заводской переименовали в честь святого Папы Иоанна Павла II, чтобы получить польский город в побратимы.

Соответствующее решение 18 декабря приняли депутаты Запорожского городского совета.

Так, с инициативой назвать в Запорожье улицу в честь Папы Римского выступило Общество польской культуры имени Святого Иоанна Павла II.

После проведения общественных слушаний и обсуждений с жителями города, проект решения о переименовании части улицы Заводской было вынесено на рассмотрение сессии Запорожского горсовета. Во время обсуждения этого вопроса депутаты горсовета заявили, что в Запорожье пока нет ни одного города-побратима в Польше, а принятие такого решения позволит сблизиться с соседом.

«Рекомендую проголосовать «за», а также сообщить о результатах голосования польскому посольству. В Запорожье пока нет ни одного города-побратима в Польше», – заявил депутат Вячеслав Зайцев.

Источник:
Тэги: Запорожье, Папа Иоан Павел II, польский город-побратим

Новости по теме

Запорожская АЭС отключила третий энергоблок

В работе находятся четыре энергоблока ЗАЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3795 МВт.

В Запорожье задержали священника с наркотиками

Забирать посылку с наркотиками приехал протоиерей, который ждал иеромонаха в машине, пишут СМИ.

В Запорожье чиновник наладил схему заработка на заповедниках

В ходе проведенных обысков по месту работы фигуранта дела правоохранители изъяли документацию, подтверждающую проведение незаконных сделок.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы