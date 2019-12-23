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Главная » Мир » Политика
06:41 23 Декабря 2019 Просмотров 66   КомментариевКомментарии

Посол США в Германии заявил о «благодарности» Европы за санкции из-за «Северного потока-2»

Против них выступала Еврокомиссия. В правительстве Германии американские санкции назвали вмешательством во внутренние дела Европы.

Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал американские санкции против газопровода «Северный поток-2» «проевропейскими», а также заявил, что европейские дипломаты благодарны США за такое решение. Об этом он сообщил в интервью газете Bild am Sontag.

По его словам, обеспокоенность в связи с проектом газопровода выразили 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент.

Гренелл добавил, что слышал благодарности от европейских дипломатов «весь день».

США приняли проект санкций против «Северного потока-2» 20 декабря. После этого швейцарская компания Allseas приостановила прокладку труб, хотя строительство газопровода завершено на 92%.

В правительстве Германии американские санкции назвали вмешательством во внутренние дела Европы, а в Еврокомиссии заявили, что не поддерживают санкции против компаний, ведущих легальную работу.

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Тэги: санкции, Еврокомиссия, Северный поток 2

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