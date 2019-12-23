Пять украинских компаний подписали контракты с Газпромом

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.

Об этом в воскресенье, 22 декабря, рассказал LIGA.net источник на нефтегазовом рынке.

Названия компаний и объемы поставок не уточняются, пишет портал. При этом накануне вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились продолжить обсуждение прямых поставок газа на Украину лишь после новогодних праздников.

21 декабря глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной. По его словам, стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски. Кроме того, российская сторона выплатит 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Также источник в российской газовой компании сообщил о подписании договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» в ближайшее время. Он также обозначил объемы поставок на пять лет. Эту информацию подтвердил украинским СМИ источник, знакомый с результатами двусторонних переговоров в Минске. Тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

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