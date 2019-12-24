Рождественское чудо: семья нашла на своей праздничной елке сову
В США семья Ньюменов украсила рождественскую елку, прежде чем они заметили на ней сову.
Более чем через неделю после того, как Ньюмены купили елку, они нашли гнездящуюся в ее ветвях живую сову.
Семья купила почти десятиметровое дерево, они привезли его домой, украсили лампочками и вдруг увидели сову.
Это было сюрреалистично, но нам не было особо страшно,
– отметила Кэйти Ньюмен.
Ньюмены открыли окна и дверь рядом с елкой в надежде, что сова улетит, но этого не произошло.
«Сова себя очень комфортно чувствовала на дереве, и я про себя подумал: «Привет, друг, но будет не очень хорошо, если ты тут просто останешься»», – рассказал муж Кэйти Билли Ньюмен.
Семья решила обратиться за помощью в безприбыльный природный центр. Сотрудники центра Chattahoochee поймали птицу и выпустили ее на свободу.
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