Рождественское чудо: семья нашла на своей праздничной елке сову

В США семья Ньюменов украсила рождественскую елку, прежде чем они заметили на ней сову.

Более чем через неделю после того, как Ньюмены купили елку, они нашли гнездящуюся в ее ветвях живую сову.

Семья купила почти десятиметровое дерево, они привезли его домой, украсили лампочками и вдруг увидели сову.

Это было сюрреалистично, но нам не было особо страшно,

– отметила Кэйти Ньюмен.

Ньюмены открыли окна и дверь рядом с елкой в надежде, что сова улетит, но этого не произошло.

«Сова себя очень комфортно чувствовала на дереве, и я про себя подумал: «Привет, друг, но будет не очень хорошо, если ты тут просто останешься»», – рассказал муж Кэйти Билли Ньюмен.

Семья решила обратиться за помощью в безприбыльный природный центр. Сотрудники центра Chattahoochee поймали птицу и выпустили ее на свободу.

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