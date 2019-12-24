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Главная » Мир » Общество
19:28 24 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рождественское чудо: семья нашла на своей праздничной елке сову

В США семья Ньюменов украсила рождественскую елку, прежде чем они заметили на ней сову.

Более чем через неделю после того, как Ньюмены купили елку, они нашли гнездящуюся в ее ветвях живую сову.

Семья купила почти десятиметровое дерево, они привезли его домой, украсили лампочками и вдруг увидели сову.

Это было сюрреалистично, но нам не было особо страшно,
– отметила Кэйти Ньюмен.

Ньюмены открыли окна и дверь рядом с елкой в надежде, что сова улетит, но этого не произошло.

«Сова себя очень комфортно чувствовала на дереве, и я про себя подумал: «Привет, друг, но будет не очень хорошо, если ты тут просто останешься»», – рассказал муж Кэйти Билли Ньюмен.

Семья решила обратиться за помощью в безприбыльный природный центр. Сотрудники центра Chattahoochee поймали птицу и выпустили ее на свободу.

Источник:
Тэги: рождественская елка, Живая сова

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