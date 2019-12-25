Зеленский запретил российскую электроэнергию
Президент Владимир Зеленский подписал закон №330-ІХ, который призван обеспечить надлежащий контроль над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на рынке.
Об этом сообщается на сайте главы государства в среду, 25 декабря.
В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке «на сутки вперед» с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.
Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета Министров Украины о возложении специальных обязанностей).
Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). Вместе с тем Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.
Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшую во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по «зеленому» тарифу и по аукционной цене.
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