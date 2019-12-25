В России выставили на продажу село вместе с жителями
Следственный комитет РФ начал проверку сообщений о том, что в Красноярском крае бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями.
Ранее о продаже села с людьми сообщал телеканал НТВ. По словам журналистов, заявление на одном из сайтов гласило
Продается село Васильевка в хорошие руки, почти даром! Небольшой торг уместен, обмен не рассматриваю!»
Журналистам, которые звонили уточнить можно ли выселить всех жильцов, ответили: «Хозяин – барин, делайте, что хотите».
По сообщениям телеканала, земля села Васильевка попала в частные руки в 90-е годы.
Владелец местного строительного комбината получил ее в бессрочное пользование для производства сельхозпродукции. Из всех домов жителям удалось приватизировать всего 15.
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