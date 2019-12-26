Путин пожаловался на плохой сон
Президент России Владимир Путин пожаловался, что ему в последнее время не удается выспаться.
Об этом сообщает ТАСС.
Во время перерыва между периодами хоккейного матча на Красной площади бизнесмен Геннадий Тимченко посоветовал президенту больше времени уделять тренировкам Путин ответил, что в последнее время «мало спал, 4-5 часов».
Новости по теме
Президент России Владимир Путин принял участие в расширенной коллегии Минобороны и провел встречу с руководством Госдумы, где высказался про роль Польши в развязывании Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин отверг критику Европарламента пакта Молотова-Риббентропа, заявив, что заговор западных государств с Адольфом Гитлером еще раньше проложил путь к началу Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин во время стрельбы в центре Москвы на Лубянке, которая произошла вечером 19 декабря, находился на концерте в Кремле вместе с директором ФСБ Александром Бортниковым.