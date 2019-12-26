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Главная » Мир » Общество
10:52 26 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин пожаловался на плохой сон

Президент России Владимир Путин пожаловался, что ему в последнее время не удается выспаться.

Об этом сообщает ТАСС.

Во время перерыва между периодами хоккейного матча на Красной площади бизнесмен Геннадий Тимченко посоветовал президенту больше времени уделять тренировкам Путин ответил, что в последнее время «мало спал, 4-5 часов».

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Тэги: Владимир Путин

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