Турция направит войска в Ливию по просьбе Триполи, – Эрдоган

Войска Турции отправятся в Триполи в следующем месяце.

Как заявил в четверг, 26 декабря, президент Тайип Эрдоган, Турция отправит войска в Ливию по просьбе Триполи. Об этом пишет Reuters.

Турецкие войска направятся в Ливию уже в следующем месяце. Таким образом Анкара ставит конфликт в Северной Африке в центр более широких региональных трений.

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