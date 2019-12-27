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08:13 27 Декабря 2019 0 Комментарии
Турция направит войска в Ливию по просьбе Триполи, – Эрдоган
Войска Турции отправятся в Триполи в следующем месяце.
Как заявил в четверг, 26 декабря, президент Тайип Эрдоган, Турция отправит войска в Ливию по просьбе Триполи. Об этом пишет Reuters.
Турецкие войска направятся в Ливию уже в следующем месяце. Таким образом Анкара ставит конфликт в Северной Африке в центр более широких региональных трений.
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Тэги: эрдоган
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