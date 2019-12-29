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Главная » Мир » Политика
06:58 29 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МИД Польши вызвал посла России «на ковёр» из-за высказываний Путина

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за двух высказываний президента России о польском дипломате, работавшем в Германии в годы Второй мировой войны.

По словам Андреева, он разговаривал с директором восточного департамента польского МИД —беседа была «жесткой, но вполне корректной».

«Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — сказал Андреев.

24 декабря на расширенном коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей» и «сволочью» за поддержку Адольфа Гитлера и обещание поставить ему памятник за высылку евреев в Африку.

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Тэги: МИД Польши, Высказывание Путина, Сергей Андреев

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