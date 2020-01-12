С одобрения Лукашенко расстреляют двух братьев

Старшему из них 21, младшему – 19.

На днях Могилевский областной суд приговорил к высшей мере наказания – расстрелу – Илью и Станислава Костевых, проживающих в Черикове. Они признаны виновными в жестоком убийстве местной учительницы Натальи Кострицы, проживавшей в соседнем доме. Жестоко расправившись с женщиной, нанеся в общей сложности 130 ударов ножом в различные части тела и перерезав ей горло, преступники подожгли дом учительницы, прихватив из него компьютер.

Семью Костевых язык не повернется назвать благополучной – мать склонна к пьянству, сестра воспитывает двоих детей и постоянно ищет нового спутника жизни, братья уже сталкивались с проблемами с законом. Учительница Наталья Кострица известила соцслужбы о том, в каких условиях проживают малолетние дети, и это стало причиной вражды между домами. Выпив накануне, братья решили выяснить отношения с соседкой, и, как они сами говорят, «перестарались».

В ходе судебного процесса гособвинитель требовала для братьев высшей меры наказания. Дело находилось под личным контролем главы Беларуси Александра Лукашенко, который тоже видел для преступников лишь крайне суровое наказание. Поэтому расстрельный приговор никого не удивил – даже самих осужденных.

Очередной смертный приговор в Беларуси снова возмутил европейских правозащитников. Но в постсоветской стране это, похоже, мало кого волнует.

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