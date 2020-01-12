Вашингтон будет изолировать Иран дипломатическими и экономическими методами
Госдеп рассказал о стратегии США по Ирану.
Основной целью политики США после ракетного удара Ирана является усиление изоляции Тегерана. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир 11 января.
По словам Ортегус, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и атаки против США с применением баллистических ракет стратегия Вашингтона состоит в том, чтобы «дипломатическими и экономическими методами изолировать иранский режим, пока они не начнут вести себя как нормальное государство».
Комментируя признание Тегерана о том, что иранские военные по ошибке сбили самолет Boeing 737 компании Международные авиалинии Украины, представитель Госдепа отметила, что сначала «Иран отрицал это» и было много дезинформации.
Также Ортегус указала, что в течение последних нескольких месяцев Госдепартамент внимательно следил за акциями протеста в Иране.
«Мы видели, что за время этих протестов не менее 1,5 тысячи человек были убиты режимом. Вероятно, не менее десяти тысяч человек попали в тюрьмы», − заявила она.
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