Вашингтон будет изолировать Иран дипломатическими и экономическими методами

Госдеп рассказал о стратегии США по Ирану.

Основной целью политики США после ракетного удара Ирана является усиление изоляции Тегерана. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир 11 января.

По словам Ортегус, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и атаки против США с применением баллистических ракет стратегия Вашингтона состоит в том, чтобы «дипломатическими и экономическими методами изолировать иранский режим, пока они не начнут вести себя как нормальное государство».

Комментируя признание Тегерана о том, что иранские военные по ошибке сбили самолет Boeing 737 компании Международные авиалинии Украины, представитель Госдепа отметила, что сначала «Иран отрицал это» и было много дезинформации.

Также Ортегус указала, что в течение последних нескольких месяцев Госдепартамент внимательно следил за акциями протеста в Иране.

«Мы видели, что за время этих протестов не менее 1,5 тысячи человек были убиты режимом. Вероятно, не менее десяти тысяч человек попали в тюрьмы», − заявила она.

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