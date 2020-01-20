Американский певец умер прямо на сцене во время концерта

71-летний певец и автор песен Дэвид Олни умер прямо на сцене во время выступления на фестивале во Флориде. Это случилось на пляже Санта-Роза в субботу вечером.

Артист перенес сердечный приступ во время шоу, сообщает BBC.

Как написала в Facebook музыкант Эми Ригби, участвовавшая в этом концерте, Олни пел третью песню, затем остановился, извинился и навсегда закрыл глаза.

Дэвид Олни был известным музыкантом и исполнителем, его песни были в репертуаре многих певцов.

В начале 1980-х он создал рок-группу под названием The X-Rays, затем начал сольную карьеру, выпустил более двух десятков альбомов.

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