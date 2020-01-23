Переселенец из Крыма развращал детей в столице

В местах лишения свободы у него явно не наладятся отношения с сокамерниками.

Киево-Святошинский районный суд Киева приговорил к шести годам тюрьмы педофила, развращавшего детей.

Как узнали «Власти», извращенец, переселившийся в столицу из аннексированного Крыма, постоянно собирал вокруг себя детей, а однажды привел к себе маленького мальчика, и напоил вином.

Впервые о педофилии в полицию сообщили родители 11-летней девочки – соседи извращенца. По словам взрослых и ребенка, педофил облапал малышку и предлагал сексуальную связь, а затем, когда девочка стала вырываться и кричать, дал ей пять гривен – за молчание.

В суде извращенец вину не признал, многие свидетели стали на его сторону, заявляя, что родители потерпевшего ребенка – безработные алкоголики.

Психологи-эксперты заключили, что ребенок не врет. В ходе общения в Зеленой комнате, судебные психологи установили, что малышка действительно стала жертвой сексуальных домогательств вне семьи.

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