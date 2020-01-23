В Индии родилось «божество» – коза с человеческим лицом
В Индии родилась коза, ее морда напоминает человеческое лицо. Такие животные часто привлекают внимание верящих в реинкарнацию индусов.
Жители деревни Нимодиа в штате Раджастхан, где родилась коза, ей поклоняются как олицетворению божества, сообщает издание The Mirror.
Коза-мутант родилась несколько дней назад.
Ее владелец Мукешджи Праяпап считает, что животное страдает редким заболеванием.
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