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Главная » Мир » Религия
18:22 23 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Индии родилось «божество» – коза с человеческим лицом

В Индии родилась коза, ее морда напоминает человеческое лицо. Такие животные часто привлекают внимание верящих в реинкарнацию индусов.

Жители деревни Нимодиа в штате Раджастхан, где родилась коза, ей поклоняются как олицетворению божества, сообщает издание The Mirror.

Коза-мутант родилась несколько дней назад.

Ее владелец Мукешджи Праяпап считает, что животное страдает редким заболеванием.

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Тэги: Индия, индусы, мутанты, коза

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