Зеленский обсуждает с РФ новый обмен военнопленными

Украина договаривается об обмене по двум спискам – с Россией и представителями самопровозглашенных «республик».

Украина начала переговоры с Россией и «ЛДНР» об освобождении удерживаемых граждан, сообщил президент Владимир Зеленский журналистам в Израиле в четверг. 23 янва, сообщает Офис президента.

«Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России», – сказал Зеленский.

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