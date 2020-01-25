Митрополит РПЦ приравнял пластические операции к проституции
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон назвал смертным грехом и «страшным беснованием» пластические операции, которые делают ради улучшения внешности.
«Все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда. И самообман. Скорее всего, это даже маленькое, а может, и глубокое сумасшествие и мужчин, и женщин», – заявил он в программе «Слово митрополиту» на телеканале ТВК.
По мнению митрополита, врачеванием может считаться только пластика, необходимая после травмы или увечья – например, если лицо пострадавшего «пугает детей».
«Настолько человек прекрасен и красив, что нет нужды ни мужчине, ни женщине менять что-то», – сказал Пантелеимон.
Он посоветовал украшать себя верой и добрыми делами, а также «разрешил» использовать косметику. Все, что неестественно, митрополит назвал «лицом дьявола».
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