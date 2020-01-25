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Главная » Мир » Религия
21:17 25 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Митрополит РПЦ приравнял пластические операции к проституции

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон назвал смертным грехом и «страшным беснованием» пластические операции, которые делают ради улучшения внешности.

«Все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда. И самообман. Скорее всего, это даже маленькое, а может, и глубокое сумасшествие и мужчин, и женщин», – заявил он в программе «Слово митрополиту» на телеканале ТВК.

По мнению митрополита, врачеванием может считаться только пластика, необходимая после травмы или увечья  – например, если лицо пострадавшего «пугает детей».

«Настолько человек прекрасен и красив, что нет нужды ни мужчине, ни женщине менять что-то», – сказал Пантелеимон.

Он посоветовал украшать себя верой и добрыми делами, а также «разрешил» использовать косметику. Все, что неестественно, митрополит назвал «лицом дьявола».

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Тэги: РПЦ, проституция, пластическая операция

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