Решили вернуться: Украина прибыла на зимнюю сессию ПАСЕ

Сегодня в Страсбурге в понедельник, 27 января, стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой примет участие и украинская делегация.

Украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ. Причиной такого решения стало возвращение России в сессионный зал. Позицию Украины поддержали Польша, Литва и Грузия.

Согласно повестке дня сессии, сегодня парламентарии изберут нового президента ПАСЕ. Главным претендентом является бельгийский сенатор, представитель политической группы Альянса либералов и демократов за Европу Год Дамс.

Также во время работы сессии к Ассамблее обратятся президенты Грузии и Молдовы.

На сессии планируется провести дебаты о нарушении странами-членами ПАСЕ уставных обязательств.

Среди других вопросов – функционирование демократических институтов в Польше, доклад о политических заключенных в Азербайджане.

По срочной процедуре парламентарии могут провести дебаты о ситуации в Ливии и на Ближнем Востоке в контексте ее последствий для Европы, обсудить нарушения прав человека и верховенства права в Турции, а также последствия Brexit.

Делегаты обсудят угрозы безопасности журналистов, вопросы защиты свободы верований, а также проблемы мигрантов.

Как ожидается, Ассамблея примет доклад о стандартах избирательной системы в Беларуси.

Тэги: ПАСЕ, brexit, бельгийский сентатор