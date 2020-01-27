Решили вернуться: Украина прибыла на зимнюю сессию ПАСЕ
Сегодня в Страсбурге в понедельник, 27 января, стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой примет участие и украинская делегация.
Украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ. Причиной такого решения стало возвращение России в сессионный зал. Позицию Украины поддержали Польша, Литва и Грузия.
Согласно повестке дня сессии, сегодня парламентарии изберут нового президента ПАСЕ. Главным претендентом является бельгийский сенатор, представитель политической группы Альянса либералов и демократов за Европу Год Дамс.
Также во время работы сессии к Ассамблее обратятся президенты Грузии и Молдовы.
На сессии планируется провести дебаты о нарушении странами-членами ПАСЕ уставных обязательств.
Среди других вопросов – функционирование демократических институтов в Польше, доклад о политических заключенных в Азербайджане.
По срочной процедуре парламентарии могут провести дебаты о ситуации в Ливии и на Ближнем Востоке в контексте ее последствий для Европы, обсудить нарушения прав человека и верховенства права в Турции, а также последствия Brexit.
Делегаты обсудят угрозы безопасности журналистов, вопросы защиты свободы верований, а также проблемы мигрантов.
Как ожидается, Ассамблея примет доклад о стандартах избирательной системы в Беларуси.
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