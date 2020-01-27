Триумфатором «Грэмми-2020» стала 18-летняя американская певица

В Лос-Анджелесе прошла 62-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Билли Айлиш одержал победу во всех номинациях «большой четверки».

Билли Айлиш одержал победу во всех номинациях «большой четверки» – «Альбом года», «Запись года», «Песня года», «Лучший новый исполнитель», а также в номинации «Лучший поп-альбом».

Ранее на красной ковровой дорожке певица говорила, что чувствуете себя на церемонии самозванцем. Позднее она скромно отреагировала на свой успех, заявив, «так много других песен заслужили этого».

18-летняя Айлиш за последний год переписала все правила поп-музыки, передает BBC. Ее песни – зловещие, тревожные, они ломают привычную песенную структуру и уводят слушателя в темные глубины звука.

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