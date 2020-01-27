Триумфатором «Грэмми-2020» стала 18-летняя американская певица
В Лос-Анджелесе прошла 62-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Билли Айлиш одержал победу во всех номинациях «большой четверки».
Билли Айлиш одержал победу во всех номинациях «большой четверки» – «Альбом года», «Запись года», «Песня года», «Лучший новый исполнитель», а также в номинации «Лучший поп-альбом».
Ранее на красной ковровой дорожке певица говорила, что чувствуете себя на церемонии самозванцем. Позднее она скромно отреагировала на свой успех, заявив, «так много других песен заслужили этого».
18-летняя Айлиш за последний год переписала все правила поп-музыки, передает BBC. Ее песни – зловещие, тревожные, они ломают привычную песенную структуру и уводят слушателя в темные глубины звука.
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идером по числу номинаций Грэмми в этом году стала певица Lizzo. Вести церемонию будет Алиша Киз. Награждение состоится 26 января 2020 года.
В воскресенье, 12 февраля, британский певец Дэвид Боуи, который умер в 2016 году, был награжден тремя премиями «Грэмми».
Выбор Американской академии звукозаписи на этот раз не сильно удивил поклонников церемонии. Американская певица Бейонсе получила три «Грэмми». Британский исполнитель Сэм Смит – четыре.