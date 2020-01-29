Водитель принял брошенную на шоссе в Йоркшире накидку за раненого леопарда

IT-консультант Бен Лилли ехал по шоссе возле городка Хебден-Бридж, что в Западном Йоркшире, когда заметил перед собой нечто пятнистое, растянувшееся на асфальте…

Он остановил свою машину, чтобы помочь тому, кого он принял за раненого леопарда, лежащего на дороге, пишет Daily Mail.

40-летний отец двоих детей осторожно вышел из машины и, как он рассказывал потом, с замиранием сердца подошел к большой кошке, потому что он знал: если подойти слишком близко, животное может напасть.

Но «леопард» оказался всего лишь накидкой, брошенной на дороге какой-то любительницей ночных развлечений.

Признав свою ошибку, Бен Лилли написал в Facebook: «Осторожно! Мертвый леопард на дороге по пути в Галифакс! О нет, это накидка какой-то шлюхи с прошлой ночи. Не могу поверить, что я остановился ради этого!»

Пост Бена Лилли был опубликован более чем 5800 раз и получил более 170 комментариев.

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