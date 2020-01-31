Вспышка коронавируса: заражено уже почти 10 тысяч человек

Всего за сутки было подтверждено 1 982 новых случая заражения.

Число зараженных китайским коронавирусом продолжает расти и достигло уже 9 776 человек. Также выросло и число погибших зараженных – на 31 января количество жертв 213 человек.

Всемирная организация здравоохранения только сейчас признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения.

Коронавирус зафиксирован уже в 19 странах за пределами Китая и подбирается к Украине. В РФ сегодня подтвердили первые два случая заражения коронавирусом.

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