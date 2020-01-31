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Главная » Мир » Спорт
20:08 31 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Английская Премьер-лига может потерять свой статус после «Брекзита»

Премьер-лига Англии может потерять свой статус самого лучшего и самого богатого чемпионата после «Брекзита» и введения лимитов на иностранных игроков.

Новый лимит на иностранцев планирует ввести Футбольная ассоциация Англии сразу после выхода Великобритании из ЕС, пишет Daily Mail.

В частности, ассоциация хочет, чтобы из 25 игроков основного состава в каждом клубе Премьер-лиги было не более 13 иностранных игроков – вместо 17, как это предусмотрено действующими правилами.

Если это произойдет, английские клубы должны будут иметь в своей заявке более половины местных игроков, пишет издание. Футбольная ассоциация Англии хочет таким образом воспользоваться «Брекзитом» и изменением норм в отношении иностранцев, чтобы дать шанс развиваться английским игрокам, а соответственно – и повысить уровень национальной сборной Англии.

Сборная Англии на последних чемпионатах мира и Европы действительно была далека от статуса фаворитов и покидала турниры ранних этапах.

Однако в Премьер-лиге Англии, по данным английских СМИ, такие планы называют «радикальными». Клубы лиги считают, что из-за нового лимита они уже не могут привлекать лучших игроков, это снизит их уровень и конкурентоспособность в еврокубках. А богатые европейские гранды, вроде «Реала» или «ПСЖ», смогут переманить к себе лидеров английских команд.

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Тэги: футбол, Англия, брекзит

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