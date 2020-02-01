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Главная » Мир » Политика
20:49 31 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Израильский дипломат рассказал о планах Зеленского и Путина

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Иерусалиме изначально не была прописана в графике визита украинского лидера.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил посол Израиля в Украине Джоел Лион.

«Я даже не знаю о том, что эта встреча предполагалась. Ее не было в программе», – отметил он.

По словам посла, он не получал сведений и лично не слышал, чтобы представители офиса Зеленского просили представителей израильского правительства помочь с организацией встречи с Путиным.

Ранее во время встречи с израильскими журналистами премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху говорил, что к нему часто поступают предложения стать посредником в переговорах Украины и России в урегулировании войны на Донбассе. При этом сам Нетаньяху, как сообщают израильские медиа, пока не выказал своего согласия.

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Тэги: дипломат

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