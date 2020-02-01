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Главная » Мир » Политика
20:38 01 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Логика агрессора: коллаборанты Крыма обвиняют Зеленского в «покушении на территориальную целостность России»

Несмотря на то, что факт агрессии России против Украины признан международным сообществом и закреплен в документах различных организаций, сами агрессоры и их пособники продолжают фонтанировать безумными тезисами.

В частности, так называемый «глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям» Юрий Гемпель утверждает, что это Украина «покушается на территориальную целостность России». Такой вывод он сделал из попытки президента Украины Владимира Зеленского привлечь США к вопросу возвращения оккупированного Россией Крыма.

Гемпель в беседе с пропагандистами РИА Новости заявил, что «поведение представителей стран, которые не признают российский статус Крыма, сегодня вызывает недоумение». «Заявление президента Украины можно рассматривать как покушение на территориальную цельность России. Подобная позиция будет вести к дальнейшему обострению и конфронтации», — утверждает он.

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Тэги: агрессор

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