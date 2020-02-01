Знаменитая китайская культуристка участвует в борьбе с эпидемией коронавируса

Юань Хэжун – сотрудница больницы в провинции Шаньдун. Она участвует в состязаниях бодибилдеров и имеет популярность среди китайских пользователей интернета.

«Я врач и должна быть на передовой, – написала Юань Хэжун в одном из последних постов в Instagram. – Делаю все возможное, чтобы помочь справиться с эпидемией».

Она часто публикует в соцсетях фотографии с соревнований, но подчеркивает, что спорт для нее – лишь хобби.

«Я работаю врачом и подрабатываю моделью, а не тренером по фитнесу», – писала она в одном из постов.

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