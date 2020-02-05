Правительство советует Нафтогазу воздержатся от огромных премий для руководства
Правительство Украины планирует провести консультации с набсоветом по премиям.
Кабиент министров Украины рекомендует набсовету Нафтогазу воздержаться от выплаты премий руководству компании за победу в споре с Газпромом. Об этом было сказано в письме, которое и было отправлено набсовету Нафтогаза:
«Наблюдательному совету НАК Нафтогаз Украины воздержаться от принятия (согласования) решений о начислении и выплате руководителям и работникам компании премий, вознаграждений и других выплат, связанных с победой в Стокгольмском арбитраже над компанией Газпром», – говорится в документе.
Также Кабмин посоветовал всем субъектам управления объектами госсобственности, набсоветам госкомпаний, а также набсовету Укрзализныця сделать тоже самое и воздержатся от выплат премий до унормирования процесса установления размера таких премий. Минэкономики должно вскоре внести свои предложения по унормированию процесса установления размера премий.
Напомним, в 2018 году набсовет Нафтогаза постановил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн).
Деньги получил 41 сотрудник компании. В частности, глава НАК Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко – $6 млн.
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