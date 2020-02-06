Рейтинг Вакарчука обвалился в 2 раза

Согласно результатам соцопроса, поведенного 20-27 января 2020 года, за представленную в нынешнем парламенте партию «Голос» проголосовали бы всего 2,2% опрошенных.

Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» (Socis) сообщил, что по результатам социологического опроса за политическую партию «Голос», возглавляемую народным депутатом Вячеславом Вакарчуком, проголосовали бы 2,2% определившихся с выбором респондентом. С таким рейтингом популярности «Голос» гарантированно не сможет преодолеть 5-процентный избирательный барьер и пройти в Верховную Раду Украины на парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные информационным агентством «Интерфакс-Украина».

Согласно результатам соцопроса, поведенного 20-27 января 2020 года, за представленную в нынешнем парламенте партию «Голос» проголосовали бы всего 2,2% опрошенных.

Обвал рейтинга Вакарчука и «Голоса» произошел в последние месяцы. Учитывая, что на последних парламентских выборах в 2019 году «Голос» набрал 5,82%, такие показатели популярности означают не просто снижение, а настоящий обвал рейтинга в 2 раза.

Кроме того, за партию «Слуга народа» проголосовали бы 47,9% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 14,4%, за партию «Европейская солидарность» – 12% и за Всеукраинское объединение «Батькивщина» – 8%.

Остальные партии не преодолели бы действующий 5-процентный электоральный барьер, однако не представленная ныне в Раде партия «Сила и честь» имела бы высокие шансы пройди в парламент – отдать за нее голоса готовы 4,8% определившихся с выбором.

В то же время за Радикальную партию Олега Ляшко проголосовали бы 2,7%, за «Гражданскую позицию» – 1,9%, за «Партию Шария», Всеукраинское объединение «Свобода» и «Украинскую стратегию Гройсмана» – по 1,5%, за «Оппозиционный блок» – 1%, а за партию «Национальный корпус» – 0,3%.

За другие партии, не представленные в опросе, изъявили намерение проголосовать 0,4% опрошенных, определившихся с выбором.

Из общего числа опрошенных 17,6% заявили, что не принимали бы участия в выборах, а 8,1% респондентов не могли определиться, кому отдать свой голос.

В рамках исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства было опрошено 2 000 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,1% с вероятностью 0,95.

Респондентов, кто определился с выбором и намерен голосовать, было 1 487.

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