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Главная » Украина » Наука и Техника
16:33 06 Февраля 2020 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

В полиции не знают, чем сканировать документы из смартфона?

С сегодняшнего дня многие автомобилисты начинают использовать новую программу в своих смартфонах, позволяющую отсканировать права и техпаспорт.

Сегодня президент Владимир Зеленский презентовал приложение «ДІя» (аббревиатура «Держава і я»), с помощью которого можно оцифровать документы автомобилиста, и предоставлять их блюстителям порядка в случае, ели они им понадобятся.

Приложение в смартфоне обещает стать намного многозадачнее – по словам профильного премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, с помощью программного обеспечения украинцы вообще забудут об очередях в учреждениях для получения справок и прочих бумаг. Все станет электронным.

Увы, украинские полицейские не на камеру признаются, что никаких сканеров для считывания документов со смартфона не имеют, и не представляют, как теперь контролировать потенциальных правонарушителей.

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Тэги: полиция, смартфон, программа, документы, дия

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Данная функция появится в уже рабочем мобильном приложении «Дія».

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