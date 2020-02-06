На улице Львова разлили литр ртути

Для устранения утечки на место происшествия были вызвано отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГСЧС.

Во Львове, на ул Выговского,возле остановки общественного транспорта было обнаружено пятно разлитой ртути, общий вес который составил 800 грамм.

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в четверг, 6 февраля:

«5 февраля в 15:26 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что во Львове на ул. Выговского, на открытой территории, возле остановки общественного транспорта, выявлено три лужи разлитой ртути, из них две размером 10 × 10 см и одна – 50 × 50 см», – говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГСЧС. Спасатели механическим способом собрали разлитую ртуть и обработали место, где она была разлита, мыльно-содовым демеркуризатором.

Собранную ртуть передали для дальнейшей утилизации. Никто не пострадал.

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