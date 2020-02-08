Новый посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами за десятилетия
По словам Джона Салливана, его цель состоит в том, чтобы улучить отношения США и РФ.
Новоназначенный посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Джон Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки за последние 30 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, цель его работы состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и улучшить их.
«Я не могу сказать вам, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа США и РФ – это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача», – заявил он.
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Экс-посол Роман Ващук занимал должность с 2014 года. В своей соцсети он уже успел пожелать преемнице успехов в работе.