Зеленский побывал в Ватикане на приеме у папы Франциска
В Ватикане состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской с главой католической церкви папой Франциском.
В субботу, 8 февраля, в Ватикане состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской с главой католической церкви папой Франциском.
Темой разговора, в первую очередь, был мир в Украине.
«Обратился к папе Франциску с просьбой помочь с освобождением украинцем, находящихся на Донбассе, в Крыму и России», – сказал президент.
Президент Украины обсудил с папой римским гуманитарные инициативы – помощь детям и защиту окружающей среды. В частности, инициатива папы Франциска для Украины, по словам президента, уже помогла 900 тысячам украинцев, пострадавших на Донбассе.
Глава государства также отметил плодотворное сотрудничество, которое удалось развить между Украиной и Ватиканом.
Зеленский еще раз обратился к Святому престолу с просьбой о поддержке и помощи в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.
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