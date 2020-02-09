Зеленский побывал в Ватикане на приеме у папы Франциска

В Ватикане состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской с главой католической церкви папой Франциском.

В субботу, 8 февраля, в Ватикане состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской с главой католической церкви папой Франциском.

Темой разговора, в первую очередь, был мир в Украине.

«Обратился к папе Франциску с просьбой помочь с освобождением украинцем, находящихся на Донбассе, в Крыму и России», – сказал президент.

Президент Украины обсудил с папой римским гуманитарные инициативы – помощь детям и защиту окружающей среды. В частности, инициатива папы Франциска для Украины, по словам президента, уже помогла 900 тысячам украинцев, пострадавших на Донбассе.

Глава государства также отметил плодотворное сотрудничество, которое удалось развить между Украиной и Ватиканом.

Зеленский еще раз обратился к Святому престолу с просьбой о поддержке и помощи в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

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