Пустыня Крым: на что пойдет Путин ради украинской воды

Сообщения о серьезном дефиците воды в оккупированном Россией Крыму совпали с появлением слухов о возможном возобновлении поставок H2O на оккупированный полуостров с территории Украины.

Согласится ли Киев продавать россиянам воду, и что Кремль предложит взамен – разбирался «Апостроф».

Цена вопроса

Крым из-за нехватки воды оказался в критической ситуации. Показательно, что об этом ЧП уже публично сообщают представители российских оккупационных властей, которые раньше всячески отрицали даже теоретическую вероятность появления подобных проблем. В начале февраля так называемый «глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма» Игорь Вайль официально заявил, что питьевой воды в Симферополе осталось максимум на 90-100 дней. Дефицит воды в 300-тысячном городе уже ощутили: подачу живительной влаги в кранах местных жителей начали ограничивать по часам.

До 2014 года потребности полуострова в пресной воде обеспечивала материковая часть Украины. Более 80% воды передавалось по Северо-крымскому каналу, который соединяет реку Днепр и полуостров. Прочие потребности перекрывались за счет естественного стока, запасов талых вод и подземных источников.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, поставки пресной воды в Крым были приостановлены. Официальная позиция Украины изначально сводилась к простому тезису: никаких поставок воды на полуостров до его полной деоккупации. Обвинения россиян в якобы негуманных действиях Киева по отношению к крымчанам с легкостью разбивались о следующий контраргумент: запасов воды вполне хватает, чтобы обеспечить население полуострова, а дефицит испытывают промышленность и инфраструктурные объекты вооруженных сил оккупационного режима. С чего бы это Украине помогает агрессору?

Однако после смены власти в Украине тема возможных поставок воды в оккупированный Крым вновь актуализировалась. В июле 2019 года глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который на тот момент занимал должность советника президента Владимира Зеленского, называл остановку поставок воды деструктивной.

«Лично я считаю, что, отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями», – рассказывал он в интервью ATR.

Вернулись к этой теме уже в октябре. Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал «Радио Свобода» об идее продавать воду в аннексированный Крым.

«Была идея – продавать воду. Израильтяне продают воду фактически в воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию», – сказал он. Важно отметить, что программа с его комментарием вышла в эфир только в конце января 2020 года. Заявление Аристова, являющегося близким соратником и бывшим компаньоном по бизнесу Зеленского, спровоцировало волну критики в социальных сетях.

Тем более, как рассказал «Апострофу» информированный источник в Офисе президента, на Банковой тема поставок воды в Крым поднималась уже неоднократно.

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