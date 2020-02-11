Украинский автопром падает: сколько машин собрали в январе

Выпуск легковушек и автобусов за месяц снизился на 5% и 10% соответственно.

Украинские заводы в январе собрали 849 единиц автотранспортных средств, хотя производственные мощности позволяют выпускать более 30 тыс. Это на 5% меньше, чем за аналогичный месяц 2019-го. Предварительные данные сегодня опубликовала Ассоциация автопроизводителей Украины, ранее отметившая 35% рост продаж легковушек за первый месяц этого года.

По данным Укравтопрома, сборка легковых авто сократилась до 787 штук (-5%). Как и годом ранее, всю статистику по ним формирует крупноузловая сборка на заводе Еврокар.

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Выпуск автобусов упал до 54 штук (-10%):

«Черкасский автобус» – 30 шт.;

Часовоярский ремонтный завод (Донецкая область) – 13 шт.;

Черниговский автозавод – 10 шт.;

ЗАЗ – 1 шт.

Всю сборку коммерческих авто в январе осуществил «Черкасский автобус» – восемь единиц.

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