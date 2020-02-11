Украинский автопром падает: сколько машин собрали в январе
Выпуск легковушек и автобусов за месяц снизился на 5% и 10% соответственно.
Украинские заводы в январе собрали 849 единиц автотранспортных средств, хотя производственные мощности позволяют выпускать более 30 тыс. Это на 5% меньше, чем за аналогичный месяц 2019-го. Предварительные данные сегодня опубликовала Ассоциация автопроизводителей Украины, ранее отметившая 35% рост продаж легковушек за первый месяц этого года.
По данным Укравтопрома, сборка легковых авто сократилась до 787 штук (-5%). Как и годом ранее, всю статистику по ним формирует крупноузловая сборка на заводе Еврокар.
Спрос на б/у машины: украинцы массово скупают авто старше 10 лет
Выпуск автобусов упал до 54 штук (-10%):
- «Черкасский автобус» – 30 шт.;
- Часовоярский ремонтный завод (Донецкая область) – 13 шт.;
- Черниговский автозавод – 10 шт.;
- ЗАЗ – 1 шт.
Всю сборку коммерческих авто в январе осуществил «Черкасский автобус» – восемь единиц.
Новости по теме
В Тольятти остановятся все конвейеры, в том числе по сборке машин для Renault-Nissan. При этом старт серийного производства Lada Xray, намеченный на 15 декабря, не переносился.
Отечественные производители автомобилей оказались под угрозой остановки производства из-за введения налога на утилизацию. Такое мнение выразил директор аналитической группы «Da Vinci AG» Анатолий Баронин.
В Украине в марте 2013 года было произведено 3223 автотранспортных средств, что на 59% меньше по сравнению с мартом 2012 года. В частности, выпуск легковых авто в марте упал на 58%.