Детективам позволят собирать компромат на граждан

Наличие частных детективов повышает защиту прав и интересов граждан.

Особенно если речь идет о процессе или заключение договоров. Таким софизмом обосновывается необходимость легализации частного сыска.

Авторы законопроекта «О частной детективной деятельности» (№3010) утверждают: появление детективов будет способствовать защите участников юридических процедур. Так, по проекту, детективы смогут собирать, фиксировать и исследовать сведения, необходимые для рассмотрения дел в судах. Причем заказчиком этого вида услуг может быть любая сторона соответствующего производства.

Также им позволят собирать компромат на человека по его письменному согласию при заключении ней различных договоров с заказчиком, разыскивать имущество должника или присматривать за несовершеннолетними. Для этого детективы имеют право, например, вести наблюдение как в общественных местах, так и в частных или служебных помещениях без санкции суда, а только с согласия владельцев.

Одновременно вводится понятие «детективная тайна» и обязанность такого специалиста придерживаться ее. Для этого, например, запрещается допрос детектива в качестве свидетеля, кроме определенных случаев.

Впрочем, это не первая попытка приживить на украинской почве зарубежный опыт. Последний раз аналогичный проект вносился в 2015 году, но в конце 2018-го был отклонен

после наложения Президентом вето.

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