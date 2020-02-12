У австралийца обнаружили синдром «спящей красавицы»
21-летний Гарри Данн страдает синдромом Кляйне-Левина. Это редкое неврологическое расстройство, из-за которого человек впадает в состояние гиперсомнии.
Сам Гарри называет это синдром синдромом «спящей красавицы», сообщает Daily Mail.
По его словам, из-за этого он, в частности, пропустил свой 16-й и 17-й день рождения, Рождество и финалы по футболу и крикету. А однажды Гарри проспал 41 день подряд.
Он рассказал, что в такие моменты он превращается в зомби. Он способен, например, есть или мыться в ванне, но после пробуждения он не помнит, что происходило.
«Это ужасно, – говорит Гарри. – Ты не знаешь, что происходит вокруг тебя, ты просто отрезан от мира».
Он рассказывает, что впервые это с ним произошло в 14 лет, и доктора думали, что он просто переутомился.
Все же Гарри надеется, что когда-нибудь он излечится от этой болезни.
Новости по теме
Более 100 тысяч домов остаются без электричества в Новом Южном Уэльсе. В некоторых районах объявлена эвакуация. Прогнозируется, что дождь будет продолжаться всю неделю.
Тем не менее, летучие мыши защищены в Австралии законом. Местные власти говорят, что пытаются «убедить» животных вернуться в их природную среду обитания.
Исследователи утверждают, что астероид упал в западной части Австралии около 2,2 миллиарда лет назад. Этот вывод был сделан путем тестирования минералов, найденных в породах.