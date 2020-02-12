У австралийца обнаружили синдром «спящей красавицы»

21-летний Гарри Данн страдает синдромом Кляйне-Левина. Это редкое неврологическое расстройство, из-за которого человек впадает в состояние гиперсомнии.

Сам Гарри называет это синдром синдромом «спящей красавицы», сообщает Daily Mail.

По его словам, из-за этого он, в частности, пропустил свой 16-й и 17-й день рождения, Рождество и финалы по футболу и крикету. А однажды Гарри проспал 41 день подряд.

Он рассказал, что в такие моменты он превращается в зомби. Он способен, например, есть или мыться в ванне, но после пробуждения он не помнит, что происходило.

«Это ужасно, – говорит Гарри. – Ты не знаешь, что происходит вокруг тебя, ты просто отрезан от мира».

Он рассказывает, что впервые это с ним произошло в 14 лет, и доктора думали, что он просто переутомился.

Все же Гарри надеется, что когда-нибудь он излечится от этой болезни.

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