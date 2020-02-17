Помпео рассказал о помощи Украине

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, зачем Соединенные штаты помогают Украине.

Об этом американский чиновник рассказал на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, — передает аналитический портал «Хвиля».

В начале своего выступления Помпео предложил поговорить «о территориальной целостности, точнее, о тех странах, которые ее презирают».

«Россия захватила Крым и части Восточной Украины и Грузии», — начал американский чиновник.

Помпео отметил, что США предоставляют Украине не только военную помощь, но и поддерживают в сфере кибербезопасности.

«Соединенные Штаты вооружили Украину, чтобы помочь этой храброй нации защитить себя от российской агрессии, и совместно с балтийскими странами работали над кибербезопасностью, чтобы защититься от повторных кибератак Москвы», — сообщил Помпео.

Также Госсекретарь США поделился своим опытом после поездки в Украину. Особенное чиновника впечатлило посещение госпиталя, где находились раненые украинские военнослужащие.

«Вы знаете, всего 15 дней назад я был в Киеве, Украина. Я посетил больницу, где выздоравливали украинские военнослужащие, которые были ранены в ходе конфликта и были ранены в ходе борьбы с агрессией, поддерживаемой Россией. Там был молодой, храбрый воин — у нас был разговор — который получил серьезную травму, и он испытывал сильную боль. Мы поговорили несколько минут. Он через переводчика сказал мне, что он капитан. Я напомнил ему, что несколько десятилетий назад я тоже был капитаном», — вспомнил Помпео.

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