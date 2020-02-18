В Кремле отреагировали на эскалацию на Донбассе

Кремль надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего на Донбассе, после чего можно будет делать выводы.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-либо выводы», – заявил Песков.

По его словам, утверждения о том, что Кремль может иметь влияние на Донецк и Луганск, а также несет ответственность за происходящее на Донбассе, являются «совершенно неправильной формулировкой». Песков также заявил, что В Кремле «не знают, что спровоцировало это столкновение» и «выражают сочувствие» в связи с «жертвами с двух сторон».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о дальнейших шагах в связи с наступлением боевиков на Донбассе.

Как сообщал Укринформ, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Вследствие боя один украинский военный погиб, четверо ранены. У врага один погибший, пять – тяжело раненых.

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