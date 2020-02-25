Катастрофа MH-17: появился свидетель запуска ракеты
В понедельник, 24 февраля, появилась информация о том, что у международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH-17.
В понедельник, 24 февраля, появилась информация о том, что у международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH-17.
Об этом заявил глава JIT Фред Вестербеке в эфире канала CBS.
Кроме того, Вестербеке уверен в том, что ракету запускали с помощью российской системы «БУК».
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