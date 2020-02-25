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Главная » Украина » Происшествия
10:12 25 Февраля 2020 Просмотров 78   КомментариевКомментарии

Катастрофа MH-17: появился свидетель запуска ракеты

В понедельник, 24 февраля, появилась информация о том, что у международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH-17.

В понедельник, 24 февраля, появилась информация о том, что у международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH-17.

Об этом заявил глава JIT Фред Вестербеке в эфире канала CBS.

Кроме того, Вестербеке уверен в том, что ракету запускали с помощью российской системы «БУК».

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Тэги: Катастрофа MH-17

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