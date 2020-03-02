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Главная » Украина » Происшествия
14:37 02 Марта 2020 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Сутки в ООС: В результате обстрелов один военный погиб, еще семь – ранены или травмированы

Оккупанты применяли оружие запрещенных калибров.

За минувшие сутки на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применяя минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, семь обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В районе ответственности группировки «Север» оккупанты совершили четыре обстрела украинских позиций.

Отмечается, что за прошедшие сутки в результате обстрелов один украинский военный погиб, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два человека получили боевые поражения.

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Тэги: ООС

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