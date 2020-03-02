Сутки в ООС: В результате обстрелов один военный погиб, еще семь – ранены или травмированы
Оккупанты применяли оружие запрещенных калибров.
За минувшие сутки на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применяя минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, семь обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В районе ответственности группировки «Север» оккупанты совершили четыре обстрела украинских позиций.
Отмечается, что за прошедшие сутки в результате обстрелов один украинский военный погиб, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два человека получили боевые поражения.
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