В России казакам запретили целовать кресты и иконы из-за коронавируса
Предметы культа запрещено целовать «до лучших времен». Между тем, священникам рекомендуют пройти медкомиссию.
В России казакам запретили целовать кресты, иконы и руки в церкви, чтобы избежать распространения опасного коронавируса. Соответствующий приказ поступил от Совета Атаманов России.
«Болезни, вирусы – все, что ведет на погибель, это проделки Сатаны, и очень важно, чтоб Церковь не стала источником их распространения», – говорится в тексте приказа.
Целование предметов культа отложено «до лучших времен».
Также в Совете Атаманов призвали священнослужителей пройти медкомиссии и получить медицинские книжки.
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