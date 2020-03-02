В России казакам запретили целовать кресты и иконы из-за коронавируса

Предметы культа запрещено целовать «до лучших времен». Между тем, священникам рекомендуют пройти медкомиссию.

В России казакам запретили целовать кресты, иконы и руки в церкви, чтобы избежать распространения опасного коронавируса. Соответствующий приказ поступил от Совета Атаманов России.

«Болезни, вирусы – все, что ведет на погибель, это проделки Сатаны, и очень важно, чтоб Церковь не стала источником их распространения», – говорится в тексте приказа.

Целование предметов культа отложено «до лучших времен».

Также в Совете Атаманов призвали священнослужителей пройти медкомиссии и получить медицинские книжки.

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