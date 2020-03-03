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Главная » Мир » Общество
18:14 03 Марта 2020 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Лауреата «Оскара» обвинили в изнасиловании малолетней

Сера Джонстон, бывшая модель из Канады, заявила, что американский актер и режиссер Тимоти Хаттон изнасиловал ее в 1983 году, тогда ей было 14 лет.

Она рассказала изданию BuzzFeed News, что познакомилась с Хаттоном в Ванкувере, куда тот приезжал для работы над фильмом «Ледяной человек».

Хаттон вместе с друзьями пригласил ее в отель и предложил выпить. Потом отвел девушку в отдельную комнату, куда зашел и его друг. Якобы Хаттон начал целовать ее и говорить: «Все будет хорошо. Это будет недолго. С тобой все будет в порядке». После этого ее изнасиловали. По ее словам, ей было «больно, как в аду».

59-летний актер отрицает обвинения. Он говорит, что никогда не встречался с Серой Джонстон, а ее заявление – всего лишь попытка вымогательства.

Как пишет Metro, в конце 2019 года Сера Джонстон обратилась с заявлением в полицию Ванкувера.

Ранее, в 2017 году, после переговоров с адвокатами актера она якобы согласилась получить компенсацию в размере 135 тысяч долларов США. Однако, по ее словам, она отказалась подписывать документы, когда поняла, что это урегулирование позволит Хаттону отрицать факт ее изнасилования.

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Тэги: изнасилование, премия Оскар

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