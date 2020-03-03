В США 150 000 пчел поселились в многоквартирном доме

В американском городе Ричмонд, штат Вирджиния, пчелы построили огромный улей внутри жилого дома. Специалисты обнаружили насекомых в потолке над гостиной.

Пчел обнаружили в потолке над гостиной



По словам Рича Перри, владельца компании Virginia Wildlife Management and Control, пчелы поселились в квартире не меньше двух лет назад. Улей длиной 2,5 метра, который они построили, частично пустовал, однако в прошлом там могли проживать от до 150 тысяч насекомых, сообщает CNN.

По его словам, домовладелец обратился к нему с жалобой на вылетающих из вентиляции пчел. Их не заметили раньше, потому что в квартире не было жильцов.

Перри рассказал, что пчелы, вероятно, проникли внутрь через отверстия в стене и нашли себе удобное место для строительства сот между стропилами и каменной кладкой.

Кстати, в сотах оставалось до 45 килограммов меда.