Подельники Януковича продолжают дерибанить Укрспир

Как Черняк руками чиновников монополизирует алкогольный рынок.

После реализации законодательной инициативы по демонополизации спиртовой отрасли и запуска частного сектора должно происходить рыночное регулирование цен на алкоголь, об этом заявил в комментари УНН заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

» Логично , что после реализации законодательной инициативы по демонополизации спиртовой отрасли и запуска частного сектора должно происходить рыночное регулирование, и целесообразности в таком инструменте ( установление МРЦ на алкогольные напитки — Delo.ua) не будет. Поэтому да, отказаться (от МРЦ на алкогольные напитки — Delo.ua) можем, но по мере демонополизации отрасли», — уточнил он.

Высоцкий также добавил, что о повышении МРЦ, тем более в ближайшей перспективе, вообще не может быть и речи.

Высказывания заместителя Министра экономики, торговли и сельского хозяйства Высоцкого нужно понимать так , что возглавляемое им министерство считает механизм регулирования рынка алкоголя с использованием МРЦ не рыночным, однако при этом МРЦ неприступна как Форт – Нокс , несмотря на уже решённый вопрос с демонополизацией спиртовой отрасли.

Обеспечивают такую неприступность МРЦ коммерсант Черняк и чиновник Оксана Маркарова, не безвозмездно, так как МРЦ это отличный способ заработать денег, для себя лично конечно же, а не для бюджета страны.

Евгений Черняк

Как МРЦ объединяет чиновников и коммерсантов, как она генерирует чёрный нал?

Чтобы это понять, нужно вернуться в 2008 год.

МРЦ на алкогольные напитки устанавливают в Украине с 2008 года. Инициатором введения этого нерыночного механизма регулирования рынка алкоголя выступил Евгений Черняк, якобы для борьбы с теневым рынком алкоголя.

Именно благодаря Черняку украинский вариант МРЦ был утверждён правительством и привёл к тому, что через год после ее введения 80% рынка алкоголя забрали под себя водочные компании: Хортица, НГК, Олимп , Немиров и Златогор . Общее количество производителей алкоголя уменьшилось в 5 раз , региональные производители алкоголя прекратили работу , теневой рынок алкоголя начал свой рост , а принадлежащие Черняку компании Имидж,

Холдинг и Мегаполис получили более 25 процентов всего алкогольного рынка Украины.

Сегодня алкогольный бизнес Черняка объединён в холдинг Global Spirits.

В составе холдинга Черняка Global Spirits работают ЛВЗ «Хортица» , ЧАО «Одесский коньячный завод» , ООО «Украинская Дистрибуционная компания» и компании работающие в Российской Федерации – ДП «Крымский винный дом» (г. Феодосия ) и ЛВЗ «Русский север» (г. Вологда).

В российский бюджет компании Черняка платят налоги исправно, а вот с украинским бюджетом не сложилось.

Отжав в свою сторону при помощи МРЦ 2 5 % водочного рынка Украины , опираясь на Оксану Маркарову, Черняк откровенно минимизирует платежи по налогу на прибыль и НДС, хотя эти два налога заложены в расчетную величину МРЦ и поступая на счета водочных компаний ЧЕРНЯКА, в цене бутылки водки, должны транзитом идти в бюджет.

Оксана Маркарова

Так, ООО «Украинская Дистрибуционная компания» за 2017 год , при объёмах реализации продукции на сумму 5,3 млрд грн., заплатила в бюджет НОЛЬ грн. налога на прибыль.

За 2018 год, при объёмах реализации на сумму 4,8 млрд грн., заплатила в бюджет НОЛЬ грн. налога на прибыль.

За 2019 год реализовано алкоголя на сумму 4 , 7 млрд грн., в бюджет уплачено НОЛЬ грн. налога на прибыль.

Теперь НДС. За 2017- 2019 годы, облагаемый НДС оборот компании составил 15 млрд грн., с которого в бюджет поступило всего лишь 490 млн грн. И это при том что НДС-ные обязательства с такого оборота составляют 2,5 млрд грн.

В результате Украина недополучила от Черняка почти 2 млрд грн. НДС!

Роман Гнатюк

Как видно из этих статистических данных, украинский бюджет ЧЕРНЯК платежами не балует. Все что даёт МРЦ идёт в личные карманы Черняка и не чистым на руку чиновникам, готовым прикрывать такую работу его алкогольного холдинга.

А каждый взлёт МРЦ вверх, приводил и приводит лишь к увеличению барышей на « левом алкоголе » и опережающему росту теневого рынка , увеличивая исключительно доходы ЧЕРНЯКА, как от легального оборота водки, так и от теневого производства водки, которым как известно Черняк всегда занимался и даже вполне успешно руководил во времена Януковича

За каждый такой взлёт МРЦ Черняк платил. Причем платил немало. Со слов одного из бывших чиновников, причастного к повышениям МРЦ, цена вопроса – 1 млн долларов США.

МРЦ на алкогольные напитки существуют в 13 странах ЕС, но все они частичные и касаются, скорее, сравнения цен на напитки разной крепости.

Например,в одной стране - это политика, что алкогольные напитки не могут быть дешевле безалкогольных, в трёх – ограничения на объём скидок, в двух – на реализацию ниже себестоимости, и ещё в пяти – дополнительные налоги на алкоголь.



И только украинский вариант МРЦ заваренный по рецепту Черняка, направлен на личное обогащение собственника водочного монополиста, подкуп чиновников, препятствует полноценной конкуренции на рынке, и толкает оставшиеся региональные алкогольные компании в тень.

По мнению главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексея Дорошенко, минимальная розничная цена является главной причиной создания теневого рынка алкоголя.



О том что украинский вариант МРЦ носит антирыночный и антиконкурентный характер 3 0 июня 2016 года постановил Высший административный суд Украины, отменив своим решением Постановление КМУ No 426 об МРЦ.

По мнению суда, МРЦ завышена, так как включает в себя, кроме прочего расходы на рекламу, национальную дистрибуцию и вхождение в торговые сети, что приводит к нарушению прав мелких (региональных) представителей отрасли.

Ведь себестоимость поллитровой бутылки водки, включая акциз, НДС и рентабельность производителя составляет 50 грн., а минимальная цена (МРЦ) по которой такая бутылка продаётся на полке составляет 90 грн.! 40 грн. с каждой бутылки покупатель отдаёт в карман ЧЕРНЯКА!

При этом, такую позицию суда не поддержал украинский Минфин в лице заместителя министра Оксаны Маркаровой, настаивая на том, что МРЦ с формулой расчёта от ее создателя Черняка имеет позитивное значение для отрасли и приводит к росту поступлений налога на прибыль и НДС от крупных производителей алкоголя.

На примере анализа уплаты налога на прибыль и НДС

ООО «Украинская Дистрибуционная компания» за 2017-2019 годы, угадывается серьезный «рост» поступлений налогов. Каждый последующий НОЛЬ уплаты налогов в бюджет , холдингом ЧЕРНЯКА, больше предидущего НОЛЯ!

Что касается роста МРЦ, то за 10 лет, с 2008 года по 2018 -й , МРЦ поднимали 11 раз.

Каждое поднятие МРЦ увязывали с повышением ставок акцизов на алкоголь.

При этом 3 раза МРЦ поднимали даже без привязки к увеличению ставок акцизов, а исключительно для увеличения прибыли водочного холдинга Черняка.

Интересны периоды роста МРЦ без привязки к росту акцизов.

Первый раз это было в марте 2013 года (см.таблицу ниже) как раз в то время когда ЧЕРНЯК руководил теневым рынком спирта и алкоголя при Януковиче

Очевидно что такое повышение МРЦ сделали под «программу» Черняка для увеличения доходности нелегально произведённой водки и увеличения поступлений в «чёрную кассу» Януковича.

Второе и третье повышение МРЦ, без привязки к росту акцизов, осуществили в июне 2015 года и сентябре 2018 года (см.табл. ниже) . В это время Черняк уже разливал «левую» водку для себя, потому заботился о своём кармане, а вот Минфином, который по сути и продавил Минэкономики на повышение МРЦ, руководила Оксана Маркарова.

Блескун Сергей, руководитель Укрспирта

Нужно полагать Оксана Маркарова стала богаче на 2 000 000 $ , минимум, ведь кроме этого с ее подачи и при ее руководстве Минфином, МРЦ поднимали ещё 3 раза.

Пожалуй что совместный бизнес на МРЦ заложил прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества Оксаны Маркаровой и Евгения Черняка, в первую очередь на рынке спирта и крепкого алкоголя.

Результатом совместной работы тандема МАРКАРОВА-ЧЕРНЯК, стала передача в ноябре 2019 года в руки Черняка и его бизнес-партнеров из печально известной ОПГ времён Януковича, сначала ГП Укрспирт, которым фактически руководят люди из ОПГ времён Януковича и «смотрящий» ЧЕРНЯКА – Игорь Стрелец, а в декабре 2019 года, подразделения налоговой , на которое возложен государственный контроль за рынком спирта и крепкого алкоголя, путём назначения руководителем подразделения человека ЧЕРНЯКА – ГНАТЮКА Романа.

Таким образом Оксана Маркарова отдала в одни руки, руки Черняка в перчатках ОПГ – монополию на производство спирта и государственный контроль за производством и оборотом спирта и алкоголя.

Напомним, Гнатюк Роман, осенью 2019 года, после увольнения с должности руководителя отдела по борьбе с незаконным оборотом подакцизных товаров налоговой милиции Офиса крупных плательщиков налогов ГФС Украины, подал документы и прошёл по конкурсу на должность заведующего сектором обеспечения деятельности заместителя Министра финансов Украины.

А уже в декабре 2019 года, Гнатюк, без конкурса, переведён на должность директора департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГНС Украины.

При этом должность под Гнатюка была специально создана осенью 2019 года, держалась вакантной и на ее замещение конкурс не объявляли.

Председатель ГНС, подконтрольный Минфину, не смог противостоять давлению Оксаны Маркаровой и плюнув на законы, без конкурса назначил ГНАТЮКА на должность директора департамента ГНС.

Чувствуя за спиной мощную поддержку в лице Оксаны Маркаровой, Роман Гнатюк, приступил к дальнейшей расчистке рынка алкоголя для своего хозяина Евгения Черняка.

Что не сделала МРЦ, то сделает Гнатюк.

Сегодня Гнатюк без оглядки на законы раздаёт команды своим сотрудникам, об организации провокаций в отношении водочных заводов с целью лишения их производственных лицензий. Производители ликеро- водочной продукции, которые хоть частично пытаются конкурировать с продукцией ЧЕРНЯКА на полках магазинов в легальном сегменте рынка, находятся в зоне риска и под реальной угрозой лишения лицензий.

Гнатюк и Судиловский

Зато теневики чувствуют себя при Гнатюке вольготно. На рынке полным-полно нелегально произведённой водки. И не случайно. Ведь Укрспирт (Блескун, СТРЕЛЕЦ) и департамент контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГНС Украины (Гнатюк) находятся под полным контролем Черняка

При таких таких условиях, Укрспирт ( Блескун,Стрелец), не опасаясь противодействия со стороны налоговой (Гнатюк) в рабочем режиме поставляют на теневой рынок нелегально произведённый спирт.

Лидеры ОПГ «Лешики» сегодня рулят Укрспиртом в интересах Черняка

По мнению экспертов, Укрспирт поставляет на теневой рынок Украины

1 – 1,5 млн литров нелегально произведённого спирта, из производится нелегальная водка, которая находит своего потребителя под нежной опекой Гнатюка-Черняка – Маркаровой.

Новые друзья Оксаны Маркаровой

Так вольготно, свободно и безнаказанно Черняк не чувствовал себя на рынке спирта и крепкого алкоголя даже во времена Януковича!

А Оксана Маркарова, действующая с таким размахом, может в скором времени вернуть в кресло главы ГНС налоговика времен Януковича – Сашу Клименко.

Что не сделаешь для бизнеса-партнера Черняка за хороший куш!

Александр Шевченко