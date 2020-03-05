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11:57 05 Марта 2020 12 Комментарии
В Черновицкой области в пожаре погибло три ребенка
Когда спасатели прибыли на место, им осталось лишь разобрать завалы.
В селе Ленковцы, Кельменецкого района возник пожар в одном из жилых домов. Пожар самоликвидировался, однако в результате погибло трое детей – 2013, 2014 и 2017 годов рождения, а также один взрослый.
Отмечается, что ГСЧС для разбора завалов были привлечены восемь пожарных и одна единица техники.
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Тэги: пожар, дети, жертвы, Черновицкой области, ленковцы
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