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Главная » Украина » Происшествия
11:57 05 Марта 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В Черновицкой области в пожаре погибло три ребенка

Когда спасатели прибыли на место, им осталось лишь разобрать завалы.

В селе Ленковцы, Кельменецкого района возник пожар в одном из жилых домов. Пожар самоликвидировался, однако в результате погибло трое детей – 2013, 2014 и 2017 годов рождения, а также один взрослый.

Отмечается, что ГСЧС для разбора завалов были привлечены восемь пожарных и одна единица техники.

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Тэги: пожар, дети, жертвы, Черновицкой области, ленковцы

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