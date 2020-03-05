В Черновицкой области в пожаре погибло три ребенка

Когда спасатели прибыли на место, им осталось лишь разобрать завалы.

В селе Ленковцы, Кельменецкого района возник пожар в одном из жилых домов. Пожар самоликвидировался, однако в результате погибло трое детей – 2013, 2014 и 2017 годов рождения, а также один взрослый.

Отмечается, что ГСЧС для разбора завалов были привлечены восемь пожарных и одна единица техники.

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