Местные выборы-2020: каковы тенденции и у кого есть шансы победить

На местных выборах-2020, если они состоятся в срок, будет несколько тенденций.

Во-первых, занять нишу так называемой «Партии мэров» хочет несколько политических сил. Во-вторых, выиграть имеют шансы те силы, которые связаны с авторитетными местными лидерами. Такую точку зрения в комментарии «Слово и дело» выразил директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Политолог пояснил, что особенность местных выборов в том, что на них работает в большей степени не столько общенациональная повестка, сколько местная. Кроме того, во многих регионах весомую роль играют силы, связанные с местными лидерами.

«Это, как правило, популярные мэры. Среди победителей всегда есть их партии, поэтому именно у таковых хорошие шансы на победу», – констатировал собеседник.

По его словам, на местных выборах в основном больше в несколько раз партий, чем на парламентских выборах, эти выборы не станут исключением. Возможно, будет до 100 партий, предположил он.

Также он уточнил, что наблюдается интересный феномен – в поле зрения попадают так называемые местные партии, которые, как правило, связаны с влиятельными местными политиками. Эксперт обратил внимание на то, что, например, экс-премьер Украины Гройсман претендует на роль в Партии мэров, а дискуссии по этому поводу продолжаются.

«Партии мэров уже дважды создавали в Украине, но не очень удачно. В 2015 году была попытка использовать функционал местных элит, создав специальную партию. Это была партия «Наш край». Они неплохо выстрелили в некоторых областях, но ярких лидеров не имели. Тем не менее это было частично примером объединения местных элит», – рассказал Фесенко.

На его взгляд, сейчас в связи с активным обсуждением идеи «Партия мэров» для местных выборов-2020 этот вопрос снова актуален. Однако вряд ли будет какая-то одна партия, потому что на эту роль претендует сразу несколько политических проектов, заметил он.

«В частности, партия Филатова. Кличко также хочет, чтобы его партию так воспринимали. Идет переговорный процесс. Гройсман ведет определенные переговоры. Опять же «Наш край» заявил, что претендует на роль в Партии мэров. Как минимум уже есть четыре проекта, и, вероятно, это не конец», – прокомментировал Владимир Фесенко.

Тэги: выборы