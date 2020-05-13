В Киеве предлагают отменить институт народных депутатов

Институт народных депутатов в современном украинском государстве не нужен.

«Украинцам больше не нужны народные депутаты. Это бесполезный паразитический орган», – считает политолог.

По мнению Сергея Гайдая, в нынешних реалиях стоило бы ответить на вопрос: нужны украинскому обществу народные депутаты как таковые. В частности, он предложил заменить институт народных депутатов на прямую демократию в виде реакции населения на те или иные петиции, размещенные на сайтах различных органов власти.

Я лично говорю, не нужны, – заявил политолог. – Это бесполезный паразитический орган. Если вы гражданин Украины, вам необходим посредник, представляющий ваши интересы во власти? Считаете ли вы хоть одного из украинских депутатов таким эффективным посредником? Я думаю, что нет. Я думаю, что вы сами способны сформулировать, что вам необходимо от власти. Если бы был механизм, который бы позволял вам это делать в вашем гаджете, например, вы посмотрели, там есть пять петиций, вы какие-то из них поддержали, а какие-то нет – и больше вам никакой посредник не нужен.

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