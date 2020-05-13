За рубежом от коронавируса еще лечатся почти 150 украинцев
За рубежом по состоянию на вечер вторника, 12 мая, от коронавируса выздоровели уже 64 украинца, еще 148 граждан Украины проходят лечение.
«17867 граждан Украины обратились за помощью в ИДУ (иностранные дипломатические учрежденя) в рамках системы «Защита», – сообщили в МИД.
В частности, 148 граждан Украины проходит лечение в Австрии – 3, Беларуси – 3, Италии – 121, Мальте – 1, Молдове – 1, РФ – 3, США – 2, Таиланде – 1, Уругвае – 2, ФРГ – 4, Чехии – 6, Швеции – 2.
Еще 64 гражданина Украины выздоровели в Австрии – 3, Бельгии – 1, Великобритании – 1, Греции – 22, Доминиканской Республике – 4, Египете – 1, Испании – 5, Италии – 2, Нигерии – 3, Нидерландах – 1, ОАЭ – 2, Польше – 6, Португалии – 2, Сейшельских островах – 1, Сербии – 1, Таиланде – 1, ФРГ – 1, Швеции – 1, Швейцарии – 1, Японии – 4.
Отмечается, что 8 граждан Украины за рубежом – умерли.
Новости по теме
Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил агентству «РИА Новости». Каково состояние его здоровья, не уточняется.
За сутки выявлено 10899 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев заражения достигло 232243 человек.
Из-за роста числа случаев заражения в одном из городов вводится военное положение.