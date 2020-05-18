В Одессе обвалился многоквартирный дом
Почти сотня человек разбирает завалы жилого строения.
Часть жилого 30-квартирного дома обвалилась в Одессе, жертв нет.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы про чрезвычайным ситуациям.
«18 мая в г. Одесса по ул. Торговая, 20 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир», – сказано в нем.
Согласно ему, из дома выведено 8 жителей, в том числе 2 детей.
Частично повреждены 3 квартиры на 4-м, 3-м и 2-м этажах, а также арка на первом этаже, где проживало 17 человек, на момент обрушения жителей в квартирах не было.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
Всего к разбору завалов привлечено 86 человек и 23 единицы техники.
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