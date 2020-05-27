Линии соприкосновения на Донбассе останутся закрытыми до 22 июня
Послаблений в вопросе пересечения КПВВ не предусмотрено.Также продолжает действовать режим «красный».
В Донецкой и Луганской областях КПВВ на линии соприкосновения останутся закрытыми до 22 июня включительно. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты, мобилизации и оборонной работы Донецкой ОГА Игорь Бойко во время брифинга.
«Командующий Объединенных сил выдал приказ, что запрет на пересечение будет действовать до 23 часов 59 минут 22 июня, если в течение этого времени не будет других указаний», — сказал Бойко.
На сегодняшний день послаблений в вопросе пересечения КПВВ не предусмотрено. Кроме того, в Донецкой и Луганской областях продолжает действовать режим «красный», который предоставляет дополнительные полномочиях правоохранителям и военнослужащим.
В конц марта из-за пандемии коронавируса украинская сторона и самопровозглашенные «ДНР/ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения.
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