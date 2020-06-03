НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Происшествия
08:43 03 Июня 2020 Просмотров 175   КомментариевКомментарии

В ходе протестов в США погибли 11 человек

Протесты в США, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией, привели к человеческим жертвам.

Есть погибшие в Миннеаполисе, Чикаго, Индианаполисе, Детройте, Сент-Луисе, Давенпорте, Окленде, Омахе и Луисвилле – всего не менее 11 человек. Многие из них – афроамериканцы.

В ряде городов точные данные по погибшим выясняются. Также в ходе протестов десятки человек были ранены, пишет Associated Press.

Акции против полицейского насилия продолжаются во многих городах США. По всей стране задержали уже свыше четырех тысяч человек.

Всех полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уже уволили. Одного из них задержали, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

Источник:
Тэги: США, протесты, жертвы, погибшие

Новости по теме

В США чернокожий демонстрант напал на украинскую журналистку

В городе Санта-Моника один из демонстрантов напал на репортера «Голоса Америки» Кристину Шевченко, которая снимала сюжет для программы.

Трамп готов использовать армию США для подавления протестов

Президент США пообещал направить войска в штаты, где местные власти откажутся от жестких мер, и «быстро решить проблему за них».

США: Самолет влетел в жилой дом, есть жертвы

На борту самолета было два человека – 64-летний инструктор по пилотированию и его младший ученик.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты