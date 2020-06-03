В ходе протестов в США погибли 11 человек

Протесты в США, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией, привели к человеческим жертвам.

Есть погибшие в Миннеаполисе, Чикаго, Индианаполисе, Детройте, Сент-Луисе, Давенпорте, Окленде, Омахе и Луисвилле – всего не менее 11 человек. Многие из них – афроамериканцы.

В ряде городов точные данные по погибшим выясняются. Также в ходе протестов десятки человек были ранены, пишет Associated Press.

Акции против полицейского насилия продолжаются во многих городах США. По всей стране задержали уже свыше четырех тысяч человек.

Всех полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уже уволили. Одного из них задержали, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

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